В Петербурге сиделка получила 7 лет за убийство пожилой подопечной

Петроградский районный суд определил в колонию общего режима женщину, которая взялась присматривать за петербурженкой и заколола её в алкогольном дурмане.



Как сообщает прокуратура Петербурга 16 мая, виновной в убийстве признана Алёна Лукашова. Ровно восемь месяцев назад она звонила в полицию, испуганная тем, что 63-летняя хозяйка комнаты в коммуналке на Подрезовой улице не дышит.

Следствие установило, что сентябрьской пятницей женщины выпивали и ссорились. Лукашова закончила застолье ударом ножа в грудь. Как позже призналась — подопечной, сиделкой которой она была.