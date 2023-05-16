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    В Петербурге сиделка получила 7 лет за убийство пожилой подопечной

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    Петроградский районный суд определил в колонию общего режима женщину, которая взялась присматривать за петербурженкой и заколола её в алкогольном дурмане.

    Как сообщает прокуратура Петербурга 16 мая, виновной в убийстве признана Алёна Лукашова. Ровно восемь месяцев назад она звонила в полицию, испуганная тем, что 63-летняя хозяйка комнаты в коммуналке на Подрезовой улице не дышит.

    Следствие установило, что сентябрьской пятницей женщины выпивали и ссорились. Лукашова закончила застолье ударом ножа в грудь. Как позже призналась — подопечной, сиделкой которой она была.

    Суд назначил семь лет в колонии общего режима.

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