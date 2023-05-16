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    Водитель троллейбуса, в котором пострадал ребенок, дала по тормозам, чтобы не сбить подростков на Невском

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    В СПб ГУП «Горэлектротранс» рассказали подробности инцидента, произошедшего накануне в центре Петербурга, в котором пострадал маленький пассажир. Опасную ситуацию спровоцировали бегавшие по дороге подростки.

    В шестом часу вечера 15 мая у дома 97 по Невскому проспекту в салоне троллейбуса упал 5-летний мальчик, ехавший с мамой. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Горэлектротранса», водитель троллейбуса применила экстренное торможение, чтобы избежать наезда на двух подростков, бегавших по проезжей части вне зоны пешеходного перехода. В результате сидевший на переднем сиденье троллейбуса ребенок ударился головой о кабину водителя.

    На место ДТП вызвали экстренные службы. Пострадавшего ребенка госпитализировали. Мальчик получил травмы средней тяжести.

    «Водитель действовал в рамках должностной инструкции, для водителя это первое ДТП», — добавили на предприятии. Ранее сообщалось, что троллейбусом управляла 22-летняя девушка. По данным «Фонтанки», за 2022 год ее привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД 27 раз.

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