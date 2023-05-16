Маленький мальчик пострадал в троллейбусе на Невском

ДТП без столкновения зафиксировала полиция в Центральном районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 16 мая.



Инцидент произошёл 15 мая около 17:20 на Невском проспекте, 97 (это участок Старо-Невского у площади Восстания). В салоне троллейбуса во время движения упал несовершеннолетний пассажир — 5-летний мальчик, ехавший со своей мамой. Его госпитализировали с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести.



Водитель троллейбуса — 22-летняя девушка. По данным «Фонтанки», в 2022 году её 27 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД: превышение скорости, нарушение правил пользования смартфоном и страхования ОСАГО.

