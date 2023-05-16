За российские активы Volkswagen «Авилон» заплатит 125 млн евро

Российские мощности немецкого концерна Volkswagen обойдутся автодилеру «Авилон» в 125 миллионов евро, сумму сделки согласовали российские власти, сообщает 16 мая «Интерфакс».
Компании «Авилон» разрешили приобрести 100 % доли российского представительства германского концерна ООО «Фольксваген Груп Рус», в том числе полностью подконтрольные ему ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс» и ООО «Скания Страхование», сообщает агентство.
Решение вынесено 17 апреля. На день согласования стоимость сделки составила почти 11,3 млрд рублей, по текущему курсу она превышает 10,5 млрд.
В марте «Фонтанка» писала о том, что «Авилон» является основным претендентом на покупку завода Volkswagen. Весной Горьковский автомобильный завод обратился в арбитраж Нижегородской области с иском к немецкому концерну Volkswagen и потребовал компенсировать понесенные убытки, связанные с расторжением соглашения о контактной сборке. Компания подала два иска на крупные суммы — на 15,6 миллиарда рублей в марте и на 28,4 миллиарда в апреле. Существенная часть суммы — компенсация упущенной выгоды.