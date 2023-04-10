    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 12

    2 м/с, ю-з

    770мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd82.4eur90.29

    Горьковский автозавод подал иск к Volkswagen на 28,5 млрд рублей

    1607
    9 комментариев

    Горьковский автомобильный завод обратился в арбитражный суд Нижегородской области с иском к немецкому концерну Volkswagen. Исковое заявление на сумму 28,4 миллиарда рублей было зарегистрировано 7 апреля. Подробностей в карточке дела нет, не прокомментировали «Фонтанке» подачу иска и на заводе.

    Месяцем ранее Горьковский автозавод уже обращался с иском к Volkswagen и потребовал признать недействительным соглашение о расторжении соглашения о контрактной сборке от 14.06.2011 и взыскать с концерна убытки в размере 15,5 миллиарда рублей.

    В рамках обеспечения иска суд арестовал активы немецкого концерна в России.

    Арест был наложен на доли иностранных юридических лиц в ООО «Фольксваген Груп Рус» (ФГР), которыми владеют Volkswagen AG (28,06%), Skoda Auto A.S. (16,8%) и Volkswagen Finance Luxemburg S.A. (55,14%). По ходатайству Горьковского автозавода заморозили и любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, изменением уставного капитала ООО «Фольксваген Груп Рус». Ограничения наложили и на доли Volkswagen в подконтрольных российских юрлицах. Однако решением суда 3 апреля, передает «Интерфакс», обеспечительные меры с недвижимости концерна сняли, после чего Горьковский завод заявил, что разочарован таким поворотом дела и надеется, что российское правительство не позволит концерну уйти из страны, не вернув средства.

    Комментируя спор с ГАЗом, Volkswagen отмечал, что подает заявку на одобрение госорганами продажи российскому инвестору своей доли в ООО «Фольксваген Груп Рус», в том числе и завода в Калуге, где до весны прошлого года выпускали Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid, а в марте производство заморозили. Там же в Калуге работал завод по производству бензиновых двигателей, способный выпускать 150 тысяч единиц продукции в год. На мощностях Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде до весны прошлого года Volkswagen выпускал Skoda Octavia, Skoda Karoq, Skoda Kodiaq и Volkswagen Taos. Летом 2022 года нижегородский офис закрыли.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГАЗVolkswagenСуд
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close