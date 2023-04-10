Горьковский автозавод подал иск к Volkswagen на 28,5 млрд рублей

Горьковский автомобильный завод обратился в арбитражный суд Нижегородской области с иском к немецкому концерну Volkswagen. Исковое заявление на сумму 28,4 миллиарда рублей было зарегистрировано 7 апреля. Подробностей в карточке дела нет, не прокомментировали «Фонтанке» подачу иска и на заводе.



Месяцем ранее Горьковский автозавод уже обращался с иском к Volkswagen и потребовал признать недействительным соглашение о расторжении соглашения о контрактной сборке от 14.06.2011 и взыскать с концерна убытки в размере 15,5 миллиарда рублей.