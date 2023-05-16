«Опасная зона». Петербуржцев разбудил тревожный звуковой сигнал на Кораблестроителей

У жителей улицы Кораблестроителей выдалось тревожное утро — за окном звучал сигнал об опасной зоне. Оказалось все не так страшно — это были учения АО «Теплосеть».
«Внимание! Опасная зона!» — слышно оповещение на видео, которое 16 мая прислал «Фонтанке» читатель. Он пояснил, что у дома 20 стоят машины спецслужб.
читатель «Фонтанки»
В пресс-службе «Теплосети» пояснили, что перед гидравлическими испытаниями в Василеостровском районе Петербурга провели тренировку оперативных служб. Легенда была такая: при наружной температуре минус 15 градусов произошло технологическое нарушение у дома 22, корпус 1, о чем местные жители сообщили в диспетчерскую службу «Теплосети».
Сотрудники предприятия, входящие в состав профессионального аварийно-спасательного формирования (ПАСФ), приехали на место, чтобы обеспечить меры безопасности и ликвидировать последствия. Они отработали взаимодействие с районными жилищно-коммунальными и экстренными организациями — то есть прошли аттестацию.
Отмечается, что также специалисты ПАСФ «подтвердили навыки по работе со спасательным инструментом, медицинскую подготовку, опыт в поисково-спасательных мероприятиях и эвакуации пострадавших». На предприятии работает 75 лицензированных спасателей.
«Фонтанка» рассказывала, в каких районах и когда в Петербурге пройдут гидравлические испытания.