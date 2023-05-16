«Опасная зона». Петербуржцев разбудил тревожный звуковой сигнал на Кораблестроителей

У жителей улицы Кораблестроителей выдалось тревожное утро — за окном звучал сигнал об опасной зоне. Оказалось все не так страшно — это были учения АО «Теплосеть».



«Внимание! Опасная зона!» — слышно оповещение на видео, которое 16 мая прислал «Фонтанке» читатель. Он пояснил, что у дома 20 стоят машины спецслужб.

