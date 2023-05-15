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    Путин подписал указ об упрощенном гражданстве РФ для контрактников

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    Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ военнослужащих по контракту. Документ опубликован на портале правовой информации 15 мая.

    Согласно тексту указа, право на упрощенное получение гражданства будут иметь не только те, кто служил по контракту, но и члены их семей. Речь идет о тех иностранцах, кто заключил годовой контракт в период СВО.

    Упрощенная процедура предусмотрена для супругов, детей (в том числе если они были усыновлены) и родителей военнослужащих-иностранцев.

    Добавим, что нынешний указ вносит изменения в аналогичный от 30 сентября 2022 года. В предыдущей версии документа, в частности, было прописано, что на упрощенное получение гражданства могут претендовать те, кто не менее 6 месяцев принимал участие в боевых действиях. Либо те, кто получил ранение и был вынужден уволиться с военной службы по состоянию здоровья.

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