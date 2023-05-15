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    Семилетний ребенок съел шашлык и заболел опасным трихинеллёзом

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    Первый в этом году случай заболевания трихинеллёзом зарегистрирован в Красноярском крае. Заболел 7-летний ребёнок из Бирилюсского района. Об этом 15 мая сообщает главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю Дмитрий Горяев. Тихинеллёзом — опасное паразитарное заболевание, для него характерны отеки, мышечные боли, лихорадка, нередко бывают боли в животе, рвота, жидкий стул и высыпания на коже. Источником может стать сырое или плохо прожаренное мясо.

    Ребёнок, как считают его родители, заразился, поев шашлык. Его приготовили из свинины, купленной на стихийном рынке у неизвестного продавца — его данных родители назвать не смогли. Информации о ветеринарно-санитарной экспертизе нет.

    «Трихинеллёз — одно из наиболее опасных паразитарных заболеваний. Важнейшее правило его профилактики — приобретать мясо и мясные продукты только в специально отведенных для продажи местах, после ветеринарно-санитарной экспертизы», — отмечает Горяев.

    До этого трихинеллёза регистрировали в Красноярском крае три года назад, мужчина съел мясо дикого животного.


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    ТрихинеллезТрихинеллыШашлыкРебенок заболелКраснояркий крайКрасноярск
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