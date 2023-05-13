Родила и тут же утопила в унитазе. Суд в Екатеринбурге разбирался с нерадивой матерью

Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, которая убила своего новорожденного ребенка, утопив его в сливном бачке унитаза. Как уточняет 13 мая портал Е1, ранее эта история не освещалась.

Мать, убившая малыша, — уроженка Таджикистана. Ее муж на момент совершения преступления был на родине. Женщина поступила по скорой в городскую больницу, будучи на девятом месяце беременности, из-за сильных болей в животе. Беременная отпросилась в туалет, где родила. Обвиняемая не смогла объяснить, чем руководствовалась, когда перерезала пуповину и топила ребенка в бачке. Через некоторое время медперсонал заметил, что кабинка в крови, и обнаружил тело.