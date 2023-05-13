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    Эрмитаж проиграл РПЦ

    Родила и тут же утопила в унитазе. Суд в Екатеринбурге разбирался с нерадивой матерью

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    Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, которая убила своего новорожденного ребенка, утопив его в сливном бачке унитаза. Как уточняет 13 мая портал Е1, ранее эта история не освещалась.

    Мать, убившая малыша, — уроженка Таджикистана. Ее муж на момент совершения преступления был на родине. Женщина поступила по скорой в городскую больницу, будучи на девятом месяце беременности, из-за сильных болей в животе. Беременная отпросилась в туалет, где родила. Обвиняемая не смогла объяснить, чем руководствовалась, когда перерезала пуповину и топила ребенка в бачке. Через некоторое время медперсонал заметил, что кабинка в крови, и обнаружил тело.

    Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Каким стал приговор — пока неизвестно, дело рассматривали в закрытом режиме.

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