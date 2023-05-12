Пенсионер на «Прадо» упылил от ГИБДД по лесам под пулями. Но надолго скрыться не вышло

Дорожные полицейские с погоней и стрельбой ловили водителя на «Ленд Крузере» в Выборгском районе Ленобласти. Пули лихача не остановили, и искать пришлось по горячим следам.

Инцидент произошел поздним вечером 9 мая в посёлке Бородинском, сообщает 12 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Наряд ГИБДД у дома 1 по улице Говорова попытался остановить автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150, но водитель требования полиции проигнорировал и, прибавив скорости, попытался скрыться. Началась погоня.