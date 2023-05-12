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    Пенсионер на «Прадо» упылил от ГИБДД по лесам под пулями. Но надолго скрыться не вышло

    2013
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    Дорожные полицейские с погоней и стрельбой ловили водителя на «Ленд Крузере» в Выборгском районе Ленобласти. Пули лихача не остановили, и искать пришлось по горячим следам.

    Инцидент произошел поздним вечером 9 мая в посёлке Бородинском, сообщает 12 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Наряд ГИБДД у дома 1 по улице Говорова попытался остановить автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150, но водитель требования полиции проигнорировал и, прибавив скорости, попытался скрыться. Началась погоня.

    На записи с регистратора служебной машины видно, что нарушитель удирал лесными дорогами, пуская пыль в глаза преследователям. В какой-то момент полицейские достали табельное. Один из инспекторов несколько раз выстрелил вверх и в сторону «Прадо», но лихачу удалось скрыться.

    Позднее искомый внедорожник обнаружили возле одного из частных домов в Бородинском. По горячим следам удалось задержать и водителя. Им оказался 60-летний мужчина, пребывавший в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ранее он был судим за кражу. Пройти медосвидетельствование мужчина отказался. Его доставили в полицию и привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение полиции), части 2 статьи 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования об остановке машины) и части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медосвидетельствования).

    В результате применения табельного оружия никто не пострадал. «Ленд Крузер» лихача отправили на штрафстоянку.

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    Ленинградская областьПогоня ГИБДД
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