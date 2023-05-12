Школьника, обвиняемого в попытке поджечь военкомат в Тюменской области, отправили в интернат

Школьника, который, по версии следствия, планировал устроить пожар в военкомате Тобольска и Тобольского района, перевели из СИЗО в психоневрологический интернат на лечение. Об этом 12 мая сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

В конце февраля нынешнего года Тобольский городской суд заключил под стражу 15-летнего школьника. Он, как считает следствие, хотел устроить пожар в военкомате. Сейчас подростка обвиняют в подготовке теракта (часть 3 статьи 30, статья 205 УК РФ).

Следствие считает, что ученик взял емкость с зажигательной смесью, зажигалку и 23 февраля отправился в сторону военкомата. Его задержали сотрудники ФСБ по дороге к месту.