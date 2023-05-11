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    То ли беспилотник, то ли жирная чайка. Жители Петербурга смотрят в небо и звонят в полицию

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    После сообщения о запрете на запуск беспилотников в Петербурге и в радиусе 150 километров вокруг него жители города стали активнее сообщать о полете дронов. Проблема заключается в том, что не всегда эту информацию легко проверить.

    Так, 11 мая «Фонтанке» стало известно, что накануне вечером в полицию поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что над Южно-Приморским парком летает большой белый беспилотник. Выехавший на место наряд обнаружил лишь парящую жирную белую чайку. Позже в районе «Жемчужной плазы» сотрудники правопорядка заметили что-то похожее на БПЛА, но он быстро улетел. Поблизости не было никого, кто бы мог управлять дроном.

    Заявительница клянется, что видела дрон. По ее словам, он полетел в сторону Сосновой Поляны. Позже она даже нашла в интернете фото похожего аппарата и отправила полицейским. Впрочем, никаких подозрительных предметов найдено не было, как и иных очевидцев полета беспилотника.

    Сообщали о БПЛА и в других районах города. Например, житель Калининского района снял на видео человека, который пытался запустить дрон в парке имени академика Сахарова. Также «маленький самолет» видели на Приморском проспекте в Василеостровском районе.

    «Фонтанка» напоминает, что беспилотники в Петербурге и его окрестностях запрещено запускать как минимум до 15 мая.

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