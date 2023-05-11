То ли беспилотник, то ли жирная чайка. Жители Петербурга смотрят в небо и звонят в полицию

После сообщения о запрете на запуск беспилотников в Петербурге и в радиусе 150 километров вокруг него жители города стали активнее сообщать о полете дронов. Проблема заключается в том, что не всегда эту информацию легко проверить.

Так, 11 мая «Фонтанке» стало известно, что накануне вечером в полицию поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что над Южно-Приморским парком летает большой белый беспилотник. Выехавший на место наряд обнаружил лишь парящую жирную белую чайку. Позже в районе «Жемчужной плазы» сотрудники правопорядка заметили что-то похожее на БПЛА, но он быстро улетел. Поблизости не было никого, кто бы мог управлять дроном.