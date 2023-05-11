На Стачек молодому предпринимателю выстрелили в грудь

Полиция разбирается в обстоятельствах вооружённой драки, которую устроили в Кировском районе Петербурга. Отношения выясняли в парадной, стало известно «Фонтанке» 11 мая.



На шум борьбы на проспекте Стачек, 186, в службу 112 местный житель пожаловался накануне в начале восьмого вечера. Кроме драки, он услышал похожий на выстрел звук и не ошибся.

Подоспевшие на место экстренные службы нашли в девятиэтажке 25-летнего пострадавшего, который не нашёл общего языка с незнакомцем на пятом этаже. Общение вышло настолько яростным, что в больницу его увезли с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и непроникающим ранением груди предположительно из травматического пистолета.

