Книгу — уничтожить. Студента-историка арестовали за чтение в метро мемуаров офицера СС

Третьекурсника факультета истории, политологии и права Московского областного государственного университета (МГОУ) Владимира П. арестовали на 5 суток после чтения мемуаров офицера СС в метро. Также суд постановил уничтожить книгу. Об этом стало известно 10 мая из карточки дела Басманного суда.

В прошедшую субботу, 6 мая, студент-историк находился в вагоне поезда на станции «Чистые пруды» московского метрополитена. Он читал мемуары офицера СС Петера Ноймана под названием «Черный марш». Суд сделал вывод, что молодой человек публично демонстрировал нацистскую атрибутику неограниченному кругу лиц — пассажирам метрополитена. Как сказано в протоколе об административном правонарушении: «...на данной книге изображен солдат в немецкой каске, на которой изображена сдвоенная руна СС».