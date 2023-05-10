Книгу — уничтожить. Студента-историка арестовали за чтение в метро мемуаров офицера СС

Третьекурсника факультета истории, политологии и права Московского областного государственного университета (МГОУ) Владимира П. арестовали на 5 суток после чтения мемуаров офицера СС в метро. Также суд постановил уничтожить книгу. Об этом стало известно 10 мая из карточки дела Басманного суда.
В прошедшую субботу, 6 мая, студент-историк находился в вагоне поезда на станции «Чистые пруды» московского метрополитена. Он читал мемуары офицера СС Петера Ноймана под названием «Черный марш». Суд сделал вывод, что молодой человек публично демонстрировал нацистскую атрибутику неограниченному кругу лиц — пассажирам метрополитена. Как сказано в протоколе об административном правонарушении: «...на данной книге изображен солдат в немецкой каске, на которой изображена сдвоенная руна СС».
«Любые действия, делающие рассматриваемую символику и атрибутику доступной для восприятия других лиц, в том числе путем выставления для всеобщего обозрения, свидетельствуют о том, что лицо не проявило ту степень заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась в целях недопущения публичного демонстрирования такой атрибутики или символики», — говорится в карточке.
На заседание Владимир П. явился и признал вину. Студент раскаялся и пояснил суду, что изучает в вузе историю и работает в «Столичном археологическом бюро» в должности археолога-землекопа. Молодой человек попросил принять во внимание, что никакую идеологию нацизма и фашизма он не поддерживает, а мемуары офицера СС изучал в качестве исторического источника.
Суд постановил за публичную демонстрацию нацистской символики назначить студенту-историку административный арест на 5 суток. Также судья принял решение о конфискации и последующем уничтожении экземпляра мемуаров офицера СС.