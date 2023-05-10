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    Interia: Жителям Польши рекомендовали отказаться от русского названия Калининграда

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    Полякам рекомендовали отказаться от русского названия Калининграда и использовать вместо него топоним Крулевец (Królewiec). Об этом 10 мая сообщает портал Interia со ссылкой на ведомство по стандартизации географических названий.

    «Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Республики Польша <...> на своем 125-м заседании 12 апреля 2023 года постановила, что для города Калининграда рекомендуется только польское название Крулевец, и не рекомендуется использовать название Калининград в польском языке», — заявили там.

    Изменение вступило в силу 9 мая. В нём указано, что полякам также рекомендуется называть Калининградскую область Крулевецкой.

    «Каждая страна имеет право использовать в своем языке традиционные названия, составляющие её культурное наследие, но её нельзя заставить использовать в своем языке неприемлемые для неё имена», — подчеркивается в сообщении комиссии.


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