Interia: Жителям Польши рекомендовали отказаться от русского названия Калининграда

Полякам рекомендовали отказаться от русского названия Калининграда и использовать вместо него топоним Крулевец (Królewiec). Об этом 10 мая сообщает портал Interia со ссылкой на ведомство по стандартизации географических названий.
«Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Республики Польша <...> на своем 125-м заседании
Изменение вступило в силу 9 мая. В нём указано, что полякам также рекомендуется называть Калининградскую область Крулевецкой.
«Каждая страна имеет право использовать в своем языке традиционные названия, составляющие её культурное наследие, но её нельзя заставить использовать в своем языке неприемлемые для неё имена», — подчеркивается в сообщении комиссии.