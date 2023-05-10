Interia: Жителям Польши рекомендовали отказаться от русского названия Калининграда

Полякам рекомендовали отказаться от русского названия Калининграда и использовать вместо него топоним Крулевец (Królewiec). Об этом 10 мая сообщает портал Interia со ссылкой на ведомство по стандартизации географических названий.



«Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Республики Польша <...> на своем 125-м заседании 12 апреля 2023 года постановила, что для города Калининграда рекомендуется только польское название Крулевец, и не рекомендуется использовать название Калининград в польском языке», — заявили там.

