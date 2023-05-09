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    Петербург отмечает 9 мая

    В День Победы ряд музеев в Петербурге будет принимать посетителей бесплатно

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    О бесплатном входе в ряд музеев по случаю 9 Мая рассказали в правительстве Петербурга. «На каждой из площадок можно будет больше узнать об истории Великой Отечественной войны», — акцентировали в Смольном.

    Среди тех, кто участвует в акции, — Музей обороны и блокады Ленинграда, Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Музей истории подводных сил имени Маринеско, Монумент героическим защитникам Ленинграда, Центральный военно-морской музей (главное здание на площади Труда), Музей политической истории России, исторический парк «Россия — моя история» и Крепость Орешек (переправа платная).

    О том, как Петербург отмечает День Победы, — в отдельном материале «Фонтанки».

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