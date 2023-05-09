Солнечно и без дождей. Синоптик рассказал, что ждет петербуржцев в День Победы

Условия погоды в Петербурге во вторник, 9 мая, сформирует периферия антициклона. Ожидается переменная облачность — обойдется без дождей, а солнечные лучи прогреют воздух. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.



В городе днем ожидается температура воздуха +14…+16 градусов, по области — +12…+17 градусов. Ветер задует западный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 769 миллиметров ртутного столба — выше нормы.

«В среду без осадков, днём до +15…+17 градусов», — говорится в посте синоптика о предварительном прогнозе на 10 мая.

