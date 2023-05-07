МЧС: В России полыхают тысячи гектаров леса, самая сложная ситуация – в Свердловской области

В России действуют 123 очага лесных пожаров на площади более чем 56 тыс. гектар. Из них 39 очагов локализованы. Об этом 6 мая сообщают в пресс-службе МЧС со ссылкой на данные Авиалесоохраны.
По информации ведомства, за последние сутки к тушению природных пожаров в Тюменской, Курганской и Свердловской областях привлекались 5 воздушных судов МЧС. В тушении были задействованы около 6 тыс. человек и 1 370 единиц техники.
«Наиболее сложная обстановка сохраняется в Свердловской области, где огнем охвачено более 33 тысяч гектаров леса. За сутки удалось локализовать 15 возгораний. Восемь пожаров на площади 759 гектаров удалось полностью ликвидировать», – сообщает МЧС.
Как передает портал E1.RU, из-за угрозы пожаров в Свердловской области эвакуированы более тысячи человек. Больше всего людей вывезли из поселка Первомайский – 400 человек, в том числе 120 детей. Там была одна из самых сложных ситуаций: загорелись склады с порохом и была угроза взрыва. Сегодня региональное ГУ МЧС сообщило о локализации пожара в районе складов.
Также сложная ситуация в Асбесте. Оттуда эвакуировали 383 человека, включая 57 детей. Издание сообщает, что в город приехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Накануне глава региона запросил федеральную помощь в борьбе с лесными пожарами. «Прошел только первый день майских праздников, и уже вся область горит», - говорил он. Ситуация накаляется не только из-за действий нарушителей пожарной безопасности, которым губернатор пригрозил штрафами до 2 млн рублей, но и погодными условиями. Ситуацию усугубляет аномально жаркая и сухая весна после малоснежной зимы, а также сильный ветер.
Сегодня Куйвашев сообщил, что на его призыв о помощи откликнулись сотни жителей области. Пожарным помогают более 1,7 тыс. добровольцев.