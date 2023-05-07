МЧС: В России полыхают тысячи гектаров леса, самая сложная ситуация – в Свердловской области

В России действуют 123 очага лесных пожаров на площади более чем 56 тыс. гектар. Из них 39 очагов локализованы. Об этом 6 мая сообщают в пресс-службе МЧС со ссылкой на данные Авиалесоохраны.



По информации ведомства, за последние сутки к тушению природных пожаров в Тюменской, Курганской и Свердловской областях привлекались 5 воздушных судов МЧС. В тушении были задействованы около 6 тыс. человек и 1 370 единиц техники.



«Наиболее сложная обстановка сохраняется в Свердловской области, где огнем охвачено более 33 тысяч гектаров леса. За сутки удалось локализовать 15 возгораний. Восемь пожаров на площади 759 гектаров удалось полностью ликвидировать», – сообщает МЧС.

