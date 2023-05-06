В Свердловской области людей экстренно эвакуируют из поселка Первомайский. Там горят склады с порохом, есть угроза взрыва

Склады с порохом загорелись в поселке Первомайский под городом Реж в Свердловской области вечером 6 мая. Людей предупреждают об угрозе взрыва и призывают срочно покинуть населенный пункт, сообщает E1.RU.
Местные жители получают массовые сообщения от МЧС о необходимости эвакуироваться. Пункты временного размещения принимают людей. Организован вывоз людей автобусами и на личном транспорте, — сообщает глава Режевского городского округа Иван Карташов.
Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, поступила информация о взрывах на складах с порохом. Причины происшествия, площадь пожара и число пострадавших уточняются.