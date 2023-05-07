«Уже вся область горит». Губернатор Свердловской области запросил федеральную помощь в борьбе с пожарами

Критическая ситуация с пожарами сложилась в Свердловской области, которая запросила федеральную помощь в борьбе со стихией. Огонь распространился по площади в 20 тысяч гектаров, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев. Его слова 7 мая приводит телеграм-канал департамента информационной политики «Свердловский пул».
По словам Куйвашева, перед праздниками жителей просили не ходить в лес и не разжигать костры. «Прошел только первый день майских праздников, и уже вся область горит», — пишет губернатор.
Он пообещал жесткие меры нарушителям пожарной безопасности, штрафы могут достигать 2 миллионов. «Мы получим деньги с каждого нарушителя», — пообещал Куйвашев.
По его словам ситуацию усугубляет аномально жаркая и сухая весна после малоснежной зимы, а также сильный ветер. Очагов возгорания слишком много, спасатели региона не справляются, поэтому с утра в области будут работать самолеты МЧС, вертолеты Минобороны, Росгвардии и Авиалесохраны, добавил губернатор. Помощь уже оказывают Архангельская область и Красноярский край.
Он также попросил помощи у волонтеров. В первую очередь — у взрослых мужчин, с машинами, чтобы организовать подвоз воды и оборудования.
Мэр каждой территории, где есть пожары, указал губернатор, должен срочно назначить место сбора волонтеров и распространить информацию во всех популярных группах города в соцсетях, а на месте сбора организовать обучение и инструктаж.