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    «Уже вся область горит». Губернатор Свердловской области запросил федеральную помощь в борьбе с пожарами

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    Критическая ситуация с пожарами сложилась в Свердловской области, которая запросила федеральную помощь в борьбе со стихией. Огонь распространился по площади в 20 тысяч гектаров, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев. Его слова 7 мая приводит телеграм-канал департамента информационной политики «Свердловский пул».

    По словам Куйвашева, перед праздниками жителей просили не ходить в лес и не разжигать костры. «Прошел только первый день майских праздников, и уже вся область горит», — пишет губернатор.

    Он пообещал жесткие меры нарушителям пожарной безопасности, штрафы могут достигать 2 миллионов. «Мы получим деньги с каждого нарушителя», — пообещал Куйвашев.

    По его словам ситуацию усугубляет аномально жаркая и сухая весна после малоснежной зимы, а также сильный ветер. Очагов возгорания слишком много, спасатели региона не справляются, поэтому с утра в области будут работать самолеты МЧС, вертолеты Минобороны, Росгвардии и Авиалесохраны, добавил губернатор. Помощь уже оказывают Архангельская область и Красноярский край.

    Он также попросил помощи у волонтеров. В первую очередь — у взрослых мужчин, с машинами, чтобы организовать подвоз воды и оборудования.

    Мэр каждой территории, где есть пожары, указал губернатор, должен срочно назначить место сбора волонтеров и распространить информацию во всех популярных группах города в соцсетях, а на месте сбора организовать обучение и инструктаж.

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    Пожары в Свердловской областиЕвгений КуйвашевГорит Свердловская область
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