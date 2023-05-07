«Уже вся область горит». Губернатор Свердловской области запросил федеральную помощь в борьбе с пожарами

Критическая ситуация с пожарами сложилась в Свердловской области, которая запросила федеральную помощь в борьбе со стихией. Огонь распространился по площади в 20 тысяч гектаров, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев. Его слова 7 мая приводит телеграм-канал департамента информационной политики «Свердловский пул».

По словам Куйвашева, перед праздниками жителей просили не ходить в лес и не разжигать костры. «Прошел только первый день майских праздников, и уже вся область горит», — пишет губернатор.