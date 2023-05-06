Герой мема «Ломай меня полностью» насмерть разбился в ДТП во Владимирской области

Герой мема «Ломай меня полностью» погиб в ДТП во Владимирской области 6 мая. Инцидент произошел в Гусь-Хрустальном.
По предварительной информации, мужчина 1966 года рождения был за рулем автомобиля Volkswagen. Рано утром в субботу он не справился с управлением, выехал на встречку на улице Курловская, а затем вылетел в кювет, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Водитель погиб на месте от полученных травм.
В полиции не уточнили имя погибшего, однако в соцсетях и местных СМИ утверждается, что это был герой популярного вирусного ролика, появившегося в 2010 году. На нем нетрезвый мужчина говорит кому-то за кадром: «Ломай меня полностью, полностью меня ломай, я тебя прошу».
Через два года в эфире федерального телеканала мужчина рассказал, что в тот день выпил и дебоширил. Соседи вызвали сотрудников полиции, чтобы его угомонить. Исторический диалог закованного в наручники мужчины состоялся рядом с патрульной машиной.