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    Захар Прилепин пришел в себя после операции. Потом писателя погрузили в медикаментозный сон

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    Операция писателя Захара Прилепина в больнице Нижнего Новгорода прошла успешно. Об этом вечером 6 мая в своем телеграм-канале сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

    По его словам, нижегородские медики проконсультировались с московскими коллегами и провели оперативное вмешательство. В первую очередь речь идет о фиксации переломов.

    «После операции Захар приходил в себя. Сейчас введен в медикаментозный сон для того, чтобы быстрее восстанавливаться, — сказал Никитин. — Этот день [- День] святого Георгия, я надеюсь, будет вторым днем рождения для Захара, потому что он родился, конечно, не в рубашке, а в бронежилете».

    Губернатор также выразил соболезнования семье водителя и соратника Прилепина Александра Шубина, уроженца Луганска с позывным «Злой», который погиб при взрыве. Ему было 27 лет.

    Автомобиль писателя подорвали 6 мая в Борском районе Нижегородской области, когда он возвращался из новых регионов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Полиция задержала подозреваемого в причастности к покушению на жизнь Прилепина. Его зовут Александр Пермяков, и на допросе он признался следователю, что действовал по заданию украинских спецслужб.

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