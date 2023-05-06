Захар Прилепин пришел в себя после операции. Потом писателя погрузили в медикаментозный сон

Операция писателя Захара Прилепина в больнице Нижнего Новгорода прошла успешно. Об этом вечером 6 мая в своем телеграм-канале сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин.
По его словам, нижегородские медики проконсультировались с московскими коллегами и провели оперативное вмешательство. В первую очередь речь идет о фиксации переломов.
«После операции Захар приходил в себя. Сейчас введен в медикаментозный сон для того, чтобы быстрее восстанавливаться, — сказал Никитин. — Этот день
Губернатор также выразил соболезнования семье водителя и соратника Прилепина Александра Шубина, уроженца Луганска с позывным «Злой», который погиб при взрыве. Ему было 27 лет.
Автомобиль писателя подорвали 6 мая в Борском районе Нижегородской области, когда он возвращался из новых регионов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Полиция задержала подозреваемого в причастности к покушению на жизнь Прилепина. Его зовут Александр Пермяков, и на допросе он признался следователю, что действовал по заданию украинских спецслужб.