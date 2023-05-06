Захар Прилепин пришел в себя после операции. Потом писателя погрузили в медикаментозный сон

Операция писателя Захара Прилепина в больнице Нижнего Новгорода прошла успешно. Об этом вечером 6 мая в своем телеграм-канале сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин.



По его словам, нижегородские медики проконсультировались с московскими коллегами и провели оперативное вмешательство. В первую очередь речь идет о фиксации переломов.