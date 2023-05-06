God Save the King. В Великобритании короновали Карла III

Карл III стал королем Великобритании и Северной Ирландии. Коронация прошла в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Церемонию транслировали на youtube-канале BBC.
Автор: youtube.com/BBC News
На коронацию Карла и его супруги Камиллы были приглашены три тысячи человек, в том числе мировые лидеры и члены королевской семьи. Принц Гарри прилетел на церемонию без своей жены Меган Маркл. Она осталась с детьми. Семья принца Уильяма и Кейт Миддлтон присутствовала в полном составе.
Это первая коронация в Великобритании за последние 70 лет. Прежняя королева страны Елизавета II умерла в 2022 году, передав трон 73-летнему сыну Карлу. Также изменится первая строка гимна: вместо «Боже, храни королеву» будут петь «Боже, храни короля».