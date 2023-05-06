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    God Save the King. В Великобритании короновали Карла III

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    Карл III стал королем Великобритании и Северной Ирландии. Коронация прошла в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Церемонию транслировали на youtube-канале BBC.

    Автор: youtube.com/BBC News

    На коронацию Карла и его супруги Камиллы были приглашены три тысячи человек, в том числе мировые лидеры и члены королевской семьи. Принц Гарри прилетел на церемонию без своей жены Меган Маркл. Она осталась с детьми. Семья принца Уильяма и Кейт Миддлтон присутствовала в полном составе.

    Это первая коронация в Великобритании за последние 70 лет. Прежняя королева страны Елизавета II умерла в 2022 году, передав трон 73-летнему сыну Карлу. Также изменится первая строка гимна: вместо «Боже, храни королеву» будут петь «Боже, храни короля».

    Елизавета II была объявлена королевой Великобритании в день смерти своего отца, 6 февраля 1952 года. 8 сентября 2022 года стало известно о серьезном ухудшении ее здоровья. Вечером ее величество ушла из жизни. Подробнее о британском монархе читайте в нашем материале.

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    Комментарии 20

    Гость06 Мая 2023 в 15:46
    Чем хуже-тем лучше
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