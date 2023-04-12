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    Принц Гарри приедет на коронацию отца без Меган Маркл

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    Принц Гарри все же посетит коронацию отца Карла III, которая состоится 6 мая. Его супруга Меган Маркл останется в США с детьми.

    О решении четы 12 апреля сообщает пресс-служба Букингемского дворца. Герцогиня Сассекская Меган компанию мужу не составит. Автор биографии пары, журналист Омид Скоби отмечает, что решающую роль сыграл день рождения их сына Арчи, который совпадает с днем коронации. Он добавил, что для принца «это будет очень быстрая поездка в Великобританию».

    Биограф британской королевской семьи Анджела Левин ранее сообщала, что пара просила организаторов церемонии обеспечить их присутствие с двумя детьми на балконе с остальной королевской семьей. Также они хотели спеть сыну «Happy Birthday», но согласовать такие просьбы не удалось. После этого сообщалось, что и принца на церемонии не будет.

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