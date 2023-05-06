Помогите 11-летнему петербуржцу встать на ноги

У Марка тяжёлая форма врождённой миопатии. При этом заболевании поражаются мышцы. Мальчик постоянно проходит курсы реабилитации, даже наметились положительные сдвиги, но он по-прежнему не может ходить. Врачи настоятельно рекомендуют использовать индивидуально изготовленный аппарат для ортезирования, чтобы Марк смог вставать. Но аппарат слишком дорогой для семьи.

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Марк Подгорный,11 лет.

Врождённая мышечная дистрофия.



Требуется изготовление ортезов. Стоимость 257 139 ₽.

«Когда Марку было полтора месяца, у него обнаружили усиленную выработку гормона, разрушающего мышечную ткань, и диагностировали миопатию. При этом заболевании слабеют мышцы, быстро формируются контрактуры крупных суставов, развивается дыхательная недостаточность.

Сын развивался с задержкой: только в год с небольшим научился удерживать голову, к двум годам стал сидеть, но стоять и ходить так и не смог. Несмотря на многочисленные обследования, лишь к пяти годам врачи смогли установить, что у Марка одна из самых тяжёлых форм врождённой миопатии. На тот момент я уже ждала второго ребёнка, и младший сын родился с такой же болезнью.



Она не поддаётся излечению, но можно поддержать организм и облегчить состояние ребёнка. Для этого Марк периодически проходит реабилитационное лечение в Центре имени Альбрехта в Санкт-Петербурге, и последнее время наметились положительные сдвиги — окрепли мышцы, улучшилось общее состояние, а совсем недавно он научился немного, но стоять с поддержкой.

Врачи настоятельно рекомендуют использовать индивидуально изготовленный аппарат для ортезирования, чтобы сын смог вставать и, возможно, даже ходить. Сейчас Марк передвигается только в коляске, но старается быть самостоятельным. Учится отлично, увлекается программированием, он очень жизнерадостный и целеустремленный ребёнок.



Прошу вас, помогите ему встать на ноги! Самим нам не справиться с оплатой ортезов, а на получение их за госсчёт уйдёт не меньше года, да и клинику придется менять. А они так нужны сыну сейчас!» Виктория Подгорная, Санкт-Петербург.



Андрей Кольцов, заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта (Санкт-Петербург):

«У Марка мерозин-негативная мышечная дистрофия. Для вертикализации мальчика в ближайшее время необходимо ортезирование индивидуальным аппаратом на нижние конечности и туловище, который позволит ребёнку стоять в правильной позе и снизит риск деформации суставов».



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