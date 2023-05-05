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    Перестал — и снова сыпет снег. Петербург мерзнет перед шашлычными выходными

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    Перед долгожданными длинными выходными май подбросил петербуржцам невесенний сюрприз. Город осыпало снегом, но жители не унывают — и даже выбираются на прогулки.

    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
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    Под снежной завесой 5 мая прогулялся фотокорреспондент «Фонтанки». Иногда она становилась такой плотной, что походила на туман — или на густые тучи белых мух. Горожане под погодные капризы подстраиваются по-разному: кто-то выходит с непокрытой головой, кто-то — в шапке, а некоторые — даже с зонтами наперевес.

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    Впрочем, в пятницу в Петербурге были и солнечные минутки. Есть и хорошие новости: уже в субботу в городе станет немного теплее, а 9 мая можно надеяться и на +15.

    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

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