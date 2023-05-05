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    Песков заявил, что акции Fortum временно изъяли в соответствии с законом

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    Заявление финского концерна Fortum, который выразил протест в связи с изъятием акций дочерней компании под временное управление, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сказал, что процедура выполнена в соответствии с законодательством РФ и такие действия будут продолжены.

    Песков отметил, что подобные действия необходимы для защиты интересов России от действий недружественных стран, пишет РИА Новости.

    Комментируя вопрос о возможности перехода под управление РФ иностранных компаний по примеру Fortum, Песков сказал, что это зависит от каждого конкретного случая.

    Ранее Fortum распространил заявление, в котором говорится, что компания считает указ об изъятии активов грубым нарушением международных прав и прав Fortum как иностранного инвестора и обещает принять меры для защиты прав собственности в рамках международного законодательства.

    Закон о временном изъятии активов США и «примкнувших к ним стран» в случае конфискации за рубежом имущества российских юридических и физических лиц подписал президент России Владимир Путин 25 апреля. Документ опубликован на портале правовой информации.

    Определен и перечень имущества, которое, согласно указу, уже переходит под временное управление. Там значатся доля германской компании Uniper в «Юнипро» (83,73 %) и два пакета ценных бумаг — в финской Fortum (69,8807 % «Фортум Раша» и 28,3488 % «Фортум Холдинг»).

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