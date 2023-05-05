Песков заявил, что акции Fortum временно изъяли в соответствии с законом

Заявление финского концерна Fortum, который выразил протест в связи с изъятием акций дочерней компании под временное управление, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сказал, что процедура выполнена в соответствии с законодательством РФ и такие действия будут продолжены.



Песков отметил, что подобные действия необходимы для защиты интересов России от действий недружественных стран, пишет РИА Новости.



Комментируя вопрос о возможности перехода под управление РФ иностранных компаний по примеру Fortum, Песков сказал, что это зависит от каждого конкретного случая.

