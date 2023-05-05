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    Fortum считает временное изъятие акций в РФ грубым нарушением международного права и обещает ответ

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    Финский концерн Fortum категорически возражает против указа президента России, на основании которого акции дочерней компании ПАО «Фортум» перешли во временное управление Росимуществом. Заявление компания сделала 5 мая.

    Компания считает указ грубым нарушением международных прав и прав Fortum как иностранного инвестора и обещает принять меры для защиты прав собственности в рамках международного законодательства, цитирует заявление ТАСС.

    Закон о временном изъятии активов США и «примкнувших к ним стран» в случае конфискации за рубежом имущества российских юридических и физических лиц подписал президент России Владимир Путин 25 апреля. Документ опубликован на портале правовой информации.

    Определен и перечень имущества, которое, согласно указу, уже переходит под временное управление. Там значатся доля германской компании Uniper в «Юнипро» (83,73 %) и два пакета ценных бумаг — в финской Fortum (69,8807 % «Фортум Раша» и 28,3488 % «Фортум Холдинг»).

    О ситуации с компанией Fortum читайте в материале «Фонтанки».

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