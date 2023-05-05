Fortum считает временное изъятие акций в РФ грубым нарушением международного права и обещает ответ

Финский концерн Fortum категорически возражает против указа президента России, на основании которого акции дочерней компании
Компания считает указ грубым нарушением международных прав и прав Fortum как иностранного инвестора и обещает принять меры для защиты прав собственности в рамках международного законодательства, цитирует заявление ТАСС.
Закон о временном изъятии активов США и «примкнувших к ним стран» в случае конфискации за рубежом имущества российских юридических и физических лиц подписал президент России Владимир Путин
Определен и перечень имущества, которое, согласно указу, уже переходит под временное управление. Там значатся доля германской компании Uniper в «Юнипро» (
О ситуации с компанией Fortum читайте в материале «Фонтанки».