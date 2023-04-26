Путин подписал закон об ответном временном изъятии иностранных активов. Начнут с финской Fortum

Закон о временном изъятии активов США и «примкнувших к ним стран» в случае конфискации за рубежом имущества российских юридических и физических лиц подписал президент России Владимир Путин 25 апреля. Документ опубликован на портале правовой информации. Активы перейдут под временное управление.

Речь идет о движимом и недвижимом имуществе, ценных бумагах, долях в капиталах компаний и имущественных правах. Временным управляющим будет Росимущество, но, согласно указу, президент может определить и другого — в том числе по предложению ведомства.