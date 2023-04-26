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    Путин подписал закон об ответном временном изъятии иностранных активов. Начнут с финской Fortum

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    Закон о временном изъятии активов США и «примкнувших к ним стран» в случае конфискации за рубежом имущества российских юридических и физических лиц подписал президент России Владимир Путин 25 апреля. Документ опубликован на портале правовой информации. Активы перейдут под временное управление.

    Речь идет о движимом и недвижимом имуществе, ценных бумагах, долях в капиталах компаний и имущественных правах. Временным управляющим будет Росимущество, но, согласно указу, президент может определить и другого — в том числе по предложению ведомства.

    Определен и перечень имущества, которое, согласно указу, уже переходит под временное управление. Там значатся доля германской компании Uniper в «Юнипро» (83,73%) и два пакета ценных бумаг — в финской Fortum (69,8807% «Фортум Раша» и 28,3488% «Фортум Холдинг»).

    Отмечается, что такое решение принято «в связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

    После начала боевых действий на Украине США, Евросоюз и их союзники ввели против Москвы санкции, из-за чего заморожены оказались $300 млрд резервов ЦБ, а также счета и имущество некоторых россиян. В апреле одно из германских изданий со ссылкой на неопубликованные документы Еврокомиссии сообщило, что она столкнулась с препятствиями, пытаясь найти способ передать активы РФ для поддержки экономики Украины. Якобы эти резервы могут быть неприкосновенными, а после окончания боевых действий их нужно будет вернуть России.

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    ПутинУказИзъятие активовВременное изъятие
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