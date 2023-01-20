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    Экономика и санкции

    Швейцария заявила, что находится под международным давлением из-за замороженных российских активов

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    Швейцария находится под давлением со стороны других стран на фоне обсуждения на Западе экспроприации российских активов для восстановления Украины. Об этом в интервью Tages-Anzeiger 20 января рассказал глава МИД страны Иньяцио Кассис.

    «Требуется участие всех государств, включая нас», — заявил он.

    Согласно действующему законодательству, изъять российские активы невозможно. К тому же, по словам министра, забирать чужие деньги неправильно с моральной точки зрения.

    Политик пояснил, что передача Киеву российских активов потребовала бы корректировок в соответствующее международное и национальное законодательство. В Швейцарии для этого потребуется референдум.

    «Если вы хотите дать эти деньги Украине, вам нужны соответствующие международные и национальные правовые корректировки», — говорит Кассис. В Швейцарии, по всей вероятности, потребуется референдум. Это, в свою очередь, повлечёт за собой дискуссии о будущем страны как финансового центра, который тогда вряд ли можно будет считать надёжным.

    Кассис добавил, что право собственности закреплено во Всеобщей декларации прав человека и находится на том же уровне, что и свобода слова.

    «Теоретически можно отменить и то, и другое, но нужно подумать, как это сделать», — сказал он.

    После начала боевых действий на Украине США, ЕС и их союзники ввели против Москвы санкции, из-за чего заморожены оказались $300 млрд резервов ЦБ, а также счета и имущество некоторых россиян.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Еврокомиссия поддержала намерение Эстонии конфисковать замороженные российские финансовые активы, не дожидаясь других стран Евросоюза. Средства будут переданы Украине.

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