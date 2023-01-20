Швейцария заявила, что находится под международным давлением из-за замороженных российских активов

Швейцария находится под давлением со стороны других стран на фоне обсуждения на Западе экспроприации российских активов для восстановления Украины. Об этом в интервью Tages-Anzeiger 20 января рассказал глава МИД страны Иньяцио Кассис.

«Требуется участие всех государств, включая нас», — заявил он.

Согласно действующему законодательству, изъять российские активы невозможно. К тому же, по словам министра, забирать чужие деньги неправильно с моральной точки зрения.

Политик пояснил, что передача Киеву российских активов потребовала бы корректировок в соответствующее международное и национальное законодательство. В Швейцарии для этого потребуется референдум.