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    Еврокомиссия поддержала Эстонию в намерении конфисковать замороженные российские активы

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    Намерение Эстонии конфисковать замороженные российские финансовые активы, не дожидаясь других стран Евросоюза, поддержала Еврокомиссия. Средства будут переданы Украине.

    Как заявил 12 января на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Кристиан Виганд, он считает позитивными действия отдельных стран ЕС в данном направлении, пишет ТАСС.

    Таллин намерен в конце января представить юридический план ареста российских активов. По подсчётам эстонского органа по борьбе с отмыванием денег, на счетах россиян в стране заморожено почти 20 миллионов евро.

    Еврокомиссия намерена разработать соглашение для всего ЕС о том, как распорядиться 300 миллиардами евро из резервов Центробанка России и миллиардами евро замороженных активов россиян, находящихся под санкциями.

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