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    Bloomberg: Эстония в январе подготовит план конфискации российских активов

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    Таллин собирается в январе представить юридический план ареста российских активов, замороженных в соответствии с санкциями Евросоюза, чтобы передать их Украине, сообщило 9 января агентство Bloomberg. В этом вопросе прибалтийская страна опережает ЕС. По подсчётам эстонского органа по борьбе с отмыванием денег, на счетах россиян в стране заморожено почти 20 миллионов евро.

    Официальный представитель МИД Эстонии Михкель Тамм в понедельник заявил, что в декабре правительство поручило разработать план конфискации активов и к концу января будет создана законодательная база.

    Эстонские власти намерены представить план к тому моменту, когда Еврокомиссия разработает соглашение для всего ЕС о том, как распорядиться 300 миллиардами евро из резервов Центробанка России и миллиардами евро замороженных активов россиян, находящихся под санкциями.

    По данным Bloomberg, правительство Германии также готово конвертировать российские активы в помощь Украине, если будут решены сложные юридические вопросы. По словам одного из источников, один из вариантов — изъятие активов у лиц, причастных к военным преступлениям, а не наложение общих арестов, на юридическое урегулирование которых могут уйти годы.

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