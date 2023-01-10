Bloomberg: Эстония в январе подготовит план конфискации российских активов

Таллин собирается в январе представить юридический план ареста российских активов, замороженных в соответствии с санкциями Евросоюза, чтобы передать их Украине, сообщило 9 января агентство Bloomberg. В этом вопросе прибалтийская страна опережает ЕС. По подсчётам эстонского органа по борьбе с отмыванием денег, на счетах россиян в стране заморожено почти 20 миллионов евро.



Официальный представитель МИД Эстонии Михкель Тамм в понедельник заявил, что в декабре правительство поручило разработать план конфискации активов и к концу января будет создана законодательная база.

