    Сейчас

    -9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -9˚C

    Переменная облачность, небольшой снег

    Ощущается как -13

    2 м/с, с-в

    760мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.34eur75.66

    Эстония собирается передать замороженные российские активы Украине

    2029
    26 комментариев

    Власти Эстонии собираются передать украинской стороне замороженные российские активы размером в 17 млрд евро. Для этого нужно разработать новый юридический механизм.

    «Европейские страны поручили Еврокомиссии разработать юридическую схему, которая позволила бы использовать замороженные активы для помощи и восстановления Украины. Но консенсус по этому вопросу пока не достигнут», — заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу местным СМИ. Его слова издания опубликовали накануне.

    Поскольку пока процесс не продвигается, правительство Эстонии планирует начать разработку соответствующей юридической структуры самостоятельно. Когда именно средства могут быть переданы, Рейнсалу не уточняет.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК11
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 26

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    26
    close