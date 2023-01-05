Эстония собирается передать замороженные российские активы Украине

Власти Эстонии собираются передать украинской стороне замороженные российские активы размером в 17 млрд евро. Для этого нужно разработать новый юридический механизм.



«Европейские страны поручили Еврокомиссии разработать юридическую схему, которая позволила бы использовать замороженные активы для помощи и восстановления Украины. Но консенсус по этому вопросу пока не достигнут», — заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу местным СМИ. Его слова издания опубликовали накануне.

Поскольку пока процесс не продвигается, правительство Эстонии планирует начать разработку соответствующей юридической структуры самостоятельно. Когда именно средства могут быть переданы, Рейнсалу не уточняет.