Полиция Петербурга задержала повара-расчленителя. Он раскидал по Выборгу ноги-руки жертвы

С февраля по май в Выборге находили части человеческого тела. Даже личность не могли установить. К вечеру 4 мая уголовный розыск встретился с подозреваемым. Он подробно объяснил, за что разделал товарища поварским топориком.



К ночи 5 мая в Выборге закрыли в камеру до решения об аресте 27-летнего местного жителя. Ему вменяется убийство, о котором с февраля говорит весь Выборг. Другое дело, что до сегодняшнего дня никто ничего не понимал.



Еще 16 февраля у стен Аннинских укреплений Выборга была найдена мужская нога. СК Ленобласти возбудил уголовное дело. Другую ногу нашли у гаражей на Батарейной Горе 16 апреля. Она была завернута в пакет, а лежала в горе мусора. Туловище с головой и руками в трех пакетах подросток случайно увидел 1 мая за гаражами на улице Путейской. Правда, было непонятно, кто жертва.

