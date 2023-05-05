Полиция Петербурга задержала повара-расчленителя. Он раскидал по Выборгу ноги-руки жертвы

С февраля по май в Выборге находили части человеческого тела. Даже личность не могли установить. К вечеру 4 мая уголовный розыск встретился с подозреваемым. Он подробно объяснил, за что разделал товарища поварским топориком.
К ночи 5 мая в Выборге закрыли в камеру до решения об аресте 27-летнего местного жителя. Ему вменяется убийство, о котором с февраля говорит весь Выборг. Другое дело, что до сегодняшнего дня никто ничего не понимал.
Еще 16 февраля у стен Аннинских укреплений Выборга была найдена мужская нога. СК Ленобласти возбудил уголовное дело. Другую ногу нашли у гаражей на Батарейной Горе 16 апреля. Она была завернута в пакет, а лежала в горе мусора. Туловище с головой и руками в трех пакетах подросток случайно увидел 1 мая за гаражами на улице Путейской. Правда, было непонятно, кто жертва.
По данным «Фонтанки», 4 мая полицейские встретились с подозреваемым, а после пришли и на место убийства — в съемную квартиру в Выборге. Даже без специальных приборов там до сих пор видны следы крови. Задержанный — 27-летний Иван Урванцев — допрошен. Он рассказал и показал, как еще в начале декабря прошлого года поссорился с товарищем, а во время перепалки разрезал ему горло.
После этого и началось. Урванцев работает поваром в одном из кафе Выборга, так что при нем оказался тесак для мяса. Орудие пригодилось. Разделывал человека он два дня, а потом потихоньку разбрасывал по Выборгу. За что, по словам самого задержанного, можно расчленять товарища, читайте на 47news.