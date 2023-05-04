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    Контрактника осудили на 7 лет. Он систематически сбегал из части к любимой

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    Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил военного к семи годам лишения свободы по статье о самовольном оставлении части (ст. 337 УК РФ). Как сообщает 4 мая пресс-служба судов города, молодой человек пять раз сбегал с места службы к любимой.

    На судебном заседании парень полностью признал вину. Он объяснил, что весной 2022 года решил уволиться с контрактной службы до истечения срока контракта. Для ускорения процесса военнослужащий решил намеренно нарушать дисциплину и своего, казалось, добился — в мае командование решило уволить контрактника досрочно. Несмотря на это, молодого человека «по неизвестным причинам» не увольняли.

    После объявления частичной мобилизации он решил, что «вопрос увольнения с военной службы положительно рассмотрен не будет», но предположил, что в случае невыхода на службу все-таки будет уволен. С октября 2022 по ноябрь 2022 года военный сбегал к своей девушке пять раз — и пять раз его задерживали.

    По данным пресс-службы судов города, в апреле гарнизонные военные суды огласили 16 приговоров в отношении лиц, самовольно оставивших части в попытке уклониться от участия в СВО. Всех их признали виновными по 337 статье УК РФ и приговорили к лишению свободы на срок от 1 года до 6 лет.

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