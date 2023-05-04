Контрактника осудили на 7 лет. Он систематически сбегал из части к любимой

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил военного к семи годам лишения свободы по статье о самовольном оставлении части (ст. 337 УК РФ). Как сообщает 4 мая пресс-служба судов города, молодой человек пять раз сбегал с места службы к любимой.



На судебном заседании парень полностью признал вину. Он объяснил, что весной 2022 года решил уволиться с контрактной службы до истечения срока контракта. Для ускорения процесса военнослужащий решил намеренно нарушать дисциплину и своего, казалось, добился — в мае командование решило уволить контрактника досрочно. Несмотря на это, молодого человека «по неизвестным причинам» не увольняли.

