Конец праздника. С новогодней ёлки в Петербурге снимают шары

Новогодние шары все-таки решили убрать с ели во Фрунзенском районе Петербурга. Как сообщают читатели «Фонтанки», утром
читатель «Фонтанки» Андрей
«Фонтанка» недавно писала об этой ёлке, стоящей около поликлиники на Боровой улице. В администрации района заявили, что жалоб не поступало, дерево «никому не мешает», и вообще, его можно использовать как место для подарков, «например, золотым медалистам».
«Какой человек будет жаловаться на круглогодичное новогоднее настроение? <...> Если жители счастливы — счастливы и мы», — отметили в администрации.