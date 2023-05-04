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    Конец праздника. С новогодней ёлки в Петербурге снимают шары

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    Новогодние шары все-таки решили убрать с ели во Фрунзенском районе Петербурга. Как сообщают читатели «Фонтанки», утром 4 мая рабочие снимали украшения с помощью автовышки.

    читатель «Фонтанки» Андрей

    «Фонтанка» недавно писала об этой ёлке, стоящей около поликлиники на Боровой улице. В администрации района заявили, что жалоб не поступало, дерево «никому не мешает», и вообще, его можно использовать как место для подарков, «например, золотым медалистам».

    «Какой человек будет жаловаться на круглогодичное новогоднее настроение? <...> Если жители счастливы — счастливы и мы», — отметили в администрации.

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