В Петербурге нашли украшенную новогоднюю ёлку. Конец апреля, а она стоит и никому не мешает

Необычную ёлку заметили во Фрунзенском районе Петербурга. От растущих неподалёку сородичей она отличалась разноцветными шарами и гирляндой. Символ Нового года обнаружили 29 апреля около поликлиники на Боровой улице.

В администрации района «Фонтанке» заявили, что дерево «никому не мешает» и жалоб пока не поступало.



«Какой человек будет жаловаться на круглогодичное новогоднее настроение? <...> Если жители счастливы — счастливы и мы», — заявили там.

Символ праздника в пресс-службе района предложили использовать как место под подарки, «например, золотым медалистам».