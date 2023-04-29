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    В Петербурге нашли украшенную новогоднюю ёлку. Конец апреля, а она стоит и никому не мешает

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    Необычную ёлку заметили во Фрунзенском районе Петербурга. От растущих неподалёку сородичей она отличалась разноцветными шарами и гирляндой. Символ Нового года обнаружили 29 апреля около поликлиники на Боровой улице.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    В администрации района «Фонтанке» заявили, что дерево «никому не мешает» и жалоб пока не поступало.

    «Какой человек будет жаловаться на круглогодичное новогоднее настроение? <...> Если жители счастливы — счастливы и мы», — заявили там.

    Символ праздника в пресс-службе района предложили использовать как место под подарки, «например, золотым медалистам».

    Фото: Читатель «Фонтанки»

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    Новый годНовогодняя елкаФрунзенский район
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