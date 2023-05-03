Купленные «Татнефтью» активы Nokian Tyres сменили название

Шинный бизнес финского производителя Nokian Tyres в России сменил название. Как следует из «СПАРК-Интерфакс», активы, приобретенные ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, переименовали 27 апреля 2023 года: ООО «Нокиан Шина» теперь носит название ООО «Айкон шина», ООО «Хакка Инвест» стал ООО «Айкон инвест», ООО «Нокиан Тайерс» переименовали в ООО «Айкон Тайерс». Доли во всех трех компаниях на 100 % принадлежат ПАО «Татнефть».

Финский производитель автомобильных шин Nokian Tyres попрощался с Россией в конце марта 2023 года. Сделка с «Татнефтью» оценивалась в 23 млрд рублей. В конце апреля компания «Татнефть» сообщила, что бывший завод Nokian Tyres под Петербургом будет выпускать шины под новым брендом, однако продуктовую линейку не раскрыла.

