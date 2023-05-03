Купленные «Татнефтью» активы Nokian Tyres сменили название

Шинный бизнес финского производителя Nokian Tyres в России сменил название. Как следует из «СПАРК-Интерфакс», активы, приобретенные ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, переименовали 27 апреля 2023 года: ООО «Нокиан Шина» теперь носит название ООО «Айкон шина», ООО «Хакка Инвест» стал ООО «Айкон инвест», ООО «Нокиан Тайерс» переименовали в ООО «Айкон Тайерс». Доли во всех трех компаниях на 100 % принадлежат ПАО «Татнефть».
Финский производитель автомобильных шин Nokian Tyres попрощался с Россией в конце марта 2023 года. Сделка с «Татнефтью» оценивалась в 23 млрд рублей. В конце апреля компания «Татнефть» сообщила, что бывший завод Nokian Tyres под Петербургом будет выпускать шины под новым брендом, однако продуктовую линейку не раскрыла.
Отчитались компании и о финансовых результатах за минувший год. Судя по данным бухгалтерской отчетности, для ООО «Айкон шина» 2022-й был вполне успешным: компания принесла чистую прибыль в 10,9 миллиарда рублей, это на 300 миллионов больше, чем годом ранее, но несколько просела по выручке — 45 миллиардов за минувший год против 56,9 в 2021-м. Чуть прозаичнее ситуация у «Айкон тайерс» — 712 миллионов убытка в 2022-м против 1,5 миллиарда рублей прибыли за 2021 год. Показатели по выручке тоже не дотянули до планки прошлого отчетного периода: 27,8 миллиарда рублей за 2022 год против 37,6 миллиарда годом ранее. Стабильнее всего шли дела у ООО «Айкон инвест»: выручка в 2022-м осталась на уровне 2021-го, 19 миллиардов рублей, а вот чистой прибыли поубавилось — 5,8 миллиарда в 2022-м против 8,3 миллиарда в 2021-м.