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    Циклон с Белого моря передаёт привет Петербургу. Пока в городе ветер, а скоро будет и снег

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    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    В Петербурге холодно и ветрено, днём осадки. В ближайшие пару ночей возможны заморозки.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 мая местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 3–5 градусов, днем составит 8–10.

    «Сегодня на погоду будет оказывать влияние тыловая часть циклона, уходящего своим центром в акваторию Белого моря. В такой ситуации в регионе облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, а температура окажется заметно ниже климатической нормы. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    В четверг температура продолжит падать, ночью в пригородах до 0 градусов, возможны кратковременные дожди с мокрым снегом. В ночь на пятницу — до минус 1, а днём всего плюс 4–6 градусов.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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