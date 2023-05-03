Циклон с Белого моря передаёт привет Петербургу. Пока в городе ветер, а скоро будет и снег

В Петербурге холодно и ветрено, днём осадки. В ближайшие пару ночей возможны заморозки.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 мая местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 3–5 градусов, днем составит 8–10.
«Сегодня на погоду будет оказывать влияние тыловая часть циклона, уходящего своим центром в акваторию Белого моря. В такой ситуации в регионе облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, а температура окажется заметно ниже климатической нормы. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает центр «ФОБОС».
В четверг температура продолжит падать, ночью в пригородах до 0 градусов, возможны кратковременные дожди с мокрым снегом. В ночь на пятницу — до минус 1, а днём всего плюс 4–6 градусов.