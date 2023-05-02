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    «Обязательств перед бюджетом нет». «Бабья» ферма под Петербургом свернулась

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    Фермер Екатерина Ларина из Кингисеппского района закрыла грант на фермерское хозяйство. Предприниматель сдала всю финансовую отчетность по безвозмездной субсидии на развитие животноводческого хозяйства – «все цифры сошлись», выяснила «Фонтанка» 2 мая.

    На этом взаимоотношения крестьянское фермерское хозяйство (КФХ) «Ларина» с государством закончились.

    «План расходов фермерское хозяйство выполнило, технику и животных приобрело, перед бюджетом обязательств нет», – сообщили «Фонтанке» в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

    История 26-летнего фермера Екатерины Лариной задела читателей «Фонтанки» за живое осенью прошлого года.

    Ее мужа, и по совместительству единственного работника маленькой фермы, мобилизовали и направили в зону СВО, где он находится и сейчас. Тогда глава крестьянско-фермерского хозяйства, будучи в положении и с 9-месячной дочкой на руках, осталась один на один со стадом из 25 быков и 6 коров.

    Избавиться от животных было нельзя - до окончания срока действия грантового договора оставался еще год, и три миллиона, полученные от государства на развитие КФХ, пришлось бы вернуть.

    После публикации в редакцию обратились несколько человек и предложили Екатерине свою помощь. К счастью, как рассказала сама фермер, это не потребовалось - власти Ленинградской области отправили животных на передержку.

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