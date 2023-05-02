«Обязательств перед бюджетом нет». «Бабья» ферма под Петербургом свернулась

Фермер Екатерина Ларина из Кингисеппского района закрыла грант на фермерское хозяйство. Предприниматель сдала всю финансовую отчетность по безвозмездной субсидии на развитие животноводческого хозяйства – «все цифры сошлись», выяснила «Фонтанка» 2 мая.
На этом взаимоотношения крестьянское фермерское хозяйство (КФХ) «Ларина» с государством закончились.
«План расходов фермерское хозяйство выполнило, технику и животных приобрело, перед бюджетом обязательств нет», – сообщили «Фонтанке» в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
История 26-летнего фермера Екатерины Лариной задела читателей «Фонтанки» за живое осенью прошлого года.
Ее мужа, и по совместительству единственного работника маленькой фермы, мобилизовали и направили в зону СВО, где он находится и сейчас. Тогда глава крестьянско-фермерского хозяйства, будучи в положении и с 9-месячной дочкой на руках, осталась один на один со стадом из 25 быков и 6 коров.
Избавиться от животных было нельзя - до окончания срока действия грантового договора оставался еще год, и три миллиона, полученные от государства на развитие КФХ, пришлось бы вернуть.
После публикации в редакцию обратились несколько человек и предложили Екатерине свою помощь. К счастью, как рассказала сама фермер, это не потребовалось - власти Ленинградской области отправили животных на передержку.