Животных с «бабьей» фермы под Петербургом чиновники отправят на передержку

История фермера Екатерины Лариной из Кингисеппского района читателей «Фонтанки» задела за живое. После мобилизации мужа, который выполнял в хозяйстве всю тяжелую работу, фермер Екатерина осталась один на один со стадом из 32 животных. Притом, что в семье есть девятимесячный ребенок, и на подходе рождение второго.
Несколько человек обратились в редакцию, и предложили Екатерине свою помощь по хозяйству и уходу за животными. Как рассказала «Фонтанке» Екатерина сегодня, в понедельник, заботу о животных взяли на себя областные власти.
Спасибо, мне уже помогли — отправят животных на передержку. Тех, которые у меня проходят по гранту — 25 быков и 6 коров. Пока неизвестно к кому. Грант будет заморожен — в Комитете по АПК Ленинградской области с этим разобрались, — рассказала «Фонтанке» Екатерина.