    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 5

    6 м/с, зап

    757мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.06eur62.47

    Мобилизация

    Животных с «бабьей» фермы под Петербургом чиновники отправят на передержку

    6605
    3 комментария

    История фермера Екатерины Лариной из Кингисеппского района читателей «Фонтанки» задела за живое. После мобилизации мужа, который выполнял в хозяйстве всю тяжелую работу, фермер Екатерина осталась один на один со стадом из 32 животных. Притом, что в семье есть девятимесячный ребенок, и на подходе рождение второго.

    Несколько человек обратились в редакцию, и предложили Екатерине свою помощь по хозяйству и уходу за животными. Как рассказала «Фонтанке» Екатерина сегодня, в понедельник, заботу о животных взяли на себя областные власти.

    Спасибо, мне уже помогли — отправят животных на передержку. Тех, которые у меня проходят по гранту — 25 быков и 6 коров. Пока неизвестно к кому. Грант будет заморожен — в Комитете по АПК Ленинградской области с этим разобрались, — рассказала «Фонтанке» Екатерина.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК5
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ16
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close