Животных с «бабьей» фермы под Петербургом чиновники отправят на передержку

История фермера Екатерины Лариной из Кингисеппского района читателей «Фонтанки» задела за живое. После мобилизации мужа, который выполнял в хозяйстве всю тяжелую работу, фермер Екатерина осталась один на один со стадом из 32 животных. Притом, что в семье есть девятимесячный ребенок, и на подходе рождение второго.



Несколько человек обратились в редакцию, и предложили Екатерине свою помощь по хозяйству и уходу за животными. Как рассказала «Фонтанке» Екатерина сегодня, в понедельник, заботу о животных взяли на себя областные власти.