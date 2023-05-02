В Петербурге снова остановили Чеченского Волка и отобрали у него автомат

На Невском проспекте в предрассветный час вторника полиция остановила «Мерседес», за рулем которого сидел 24-летний Мансур Абдылхасиев. Молодой человек известен петербуржцам по прозвищу Чеченский Волк. Наклейка «нохчиборз» красовалась на его машине, когда нарушителя задерживали за стрельбу холостыми в 2019 году. Тогда Мансур, правда, ездил на «Приоре».



Этим утром инспекторы ДПС проверили документы у Чеченского Волка и не забыли заглянуть в багажник, стало известно «Фонтанке» 2 мая. Там они нашли предмет, похожий на автомат Калашникова. Оружие изъяли для отправки на экспертизу. Не исключено, впрочем, что оно охолощенное.