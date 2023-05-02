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    В Петербурге снова остановили Чеченского Волка и отобрали у него автомат

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    На Невском проспекте в предрассветный час вторника полиция остановила «Мерседес», за рулем которого сидел 24-летний Мансур Абдылхасиев. Молодой человек известен петербуржцам по прозвищу Чеченский Волк. Наклейка «нохчиборз» красовалась на его машине, когда нарушителя задерживали за стрельбу холостыми в 2019 году. Тогда Мансур, правда, ездил на «Приоре».

    Этим утром инспекторы ДПС проверили документы у Чеченского Волка и не забыли заглянуть в багажник, стало известно «Фонтанке» 2 мая. Там они нашли предмет, похожий на автомат Калашникова. Оружие изъяли для отправки на экспертизу. Не исключено, впрочем, что оно охолощенное.

    В январе 2023 года Абдылхасиев был признан виновным в нападении на сотрудника полиции. Ему назначили наказание в виде полутора лет условно и отпустили из зала суда. Также условный срок он получал за стрельбу из охолощенного автомата на Московском проспекте.

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    Чеченский волкАвтомат в багажникеНевский проспект
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