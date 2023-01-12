«Чеченского волка» признали виновным в нападении на сотрудника полиции в центре Петербурга. Из зала суда он ушел домой

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 12 января, суд признал мужчину виновным в том, что в августе 2020 года у дома 2 по Конюшенной площади мужчина несколько раз ударил инспектора отдела по вопросам миграции УМВД Центрального района. Удары пришлись по левой руке. Её же Абдылхаисиев вывернул, схватив за запястье.

Суд в Петербурге огласил приговор Мансуру Абдылхаисиеву, обвиняемому в применении силы в отношении полицейского.

В суде мужчина вину свою не признал.



Суд назначил наказание ему в виде лишения свободы сроком на полтора года условно с испытательным сроком 1 год.



«Фонтанка» писала, что столкновение группы молодежи, среди которой был и «чеченский волк», с полицейскими попало на видео. И выглядело не так однозначно, как в итоговом протоколе.

