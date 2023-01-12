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    «Чеченского волка» признали виновным в нападении на сотрудника полиции в центре Петербурга. Из зала суда он ушел домой

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    Суд в Петербурге огласил приговор Мансуру Абдылхаисиеву, обвиняемому в применении силы в отношении полицейского.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 12 января, суд признал мужчину виновным в том, что в августе 2020 года у дома 2 по Конюшенной площади мужчина несколько раз ударил инспектора отдела по вопросам миграции УМВД Центрального района. Удары пришлись по левой руке. Её же Абдылхаисиев вывернул, схватив за запястье.

    Вред, нанесенный сотруднику, выразился в отеке мягких тканей.

    В суде мужчина вину свою не признал.

    Суд назначил наказание ему в виде лишения свободы сроком на полтора года условно с испытательным сроком 1 год.

    «Фонтанка» писала, что столкновение группы молодежи, среди которой был и «чеченский волк», с полицейскими попало на видео. И выглядело не так однозначно, как в итоговом протоколе.

    Абдылхаисиев имеет судимость с условным сроком за хулиганство. На своей «Приоре» он катался по Московскому и стрелял в воздух, время следствия он провел в изоляторе. На машине красовалась надпись #нохчиборз, что в переводе означает «чеченский волк». Родные Абдылхаисиева утверждали, что он продал машину и удалил с YouTube снятые им ролики. Абдылхаисиев трудился в строительной компании как помощник юриста, начальство отзывалось о нем как о толковом молодом человеке.

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