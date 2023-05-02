Жильцов многоэтажки в Петербурге напугали страстные крики о помощи

Курьезная история приключилась в одной из многоэтажек на проспекте Героев в Петербурге. Молодая пара настолько увлеклась любовными утехами, что перепугала соседей. Об этом «Фонтанке» стало известно 2 мая.



Накануне вечером в полицию позвонила женщина и рассказала, что из соседней квартиры слышны женские крики о помощи. Спустя некоторое время петербурженка позвонила вновь и дала отбой. По ее словам, соседи все же открыли дверь. Выяснилось, что молодые громко занимались сексом, а не убивали друг друга.



«Фонтанка» рекомендует учитывать уровень звукоизоляции дома в делах интимных.

