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    Жильцов многоэтажки в Петербурге напугали страстные крики о помощи

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    Курьезная история приключилась в одной из многоэтажек на проспекте Героев в Петербурге. Молодая пара настолько увлеклась любовными утехами, что перепугала соседей. Об этом «Фонтанке» стало известно 2 мая.

    Накануне вечером в полицию позвонила женщина и рассказала, что из соседней квартиры слышны женские крики о помощи. Спустя некоторое время петербурженка позвонила вновь и дала отбой. По ее словам, соседи все же открыли дверь. Выяснилось, что молодые громко занимались сексом, а не убивали друг друга.

    «Фонтанка» рекомендует учитывать уровень звукоизоляции дома в делах интимных.

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