Новую фумаролу нашли на вулкане Шивелуч. Сравните его фото — до и после

Камчатские вулканологи показали фотографии до и после извержения вулкана Шивелуч, их публикует 2 мая правительство края. Хорошо видно, как сократился купол горы после мощного извержения 11 апреля.
По данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, специалисты изучили также спутниковый снимок вулкана и обнаружили на нём новую фумаролу у подножия древнего купола Каран.
«О Шивелуче. Новая фумарола у подножия древнего купола Каран была обнаружена на спутниковом снимке от 01.05.2023. Вероятно, здесь и появится новый лавовый купол, который сейчас заявляет о себе высокой сейсмичностью в районе вулкана», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Шивелуч — один из крупнейших вулканов Камчатки, включающий три основные структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч с лавовым куполом в 2,5 км. В ночь на 11 апреля Шивелуч начал извергаться, пепел поднялся вверх в виде облака на 20 км, а затем выпал в окрестностях, в том числе в населённых пунктах. Их несколько дней очищали. Пеплопад на Камчатке стал сильнейшим за последние 60 лет. Во время извержения взрыв уничтожил большую часть купола. Роскосмос показал его со спутника. 30 апреля правительство региона предупредило о возможности нового извержения.