    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 12

    4 м/с, южн

    758мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.51eur88.37

    «Ъ»: Adidas может передать российское подразделение иностранному инвестору

    1282
    7 комментариев

    Производитель спортивной одежды Adidas может передать российское подразделение иностранному инвестору. Об этом 2 мая пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке ретейла.

    Издание отмечает, что о планах Adidas также известно трем источникам на рынке торговой недвижимости. Один из них полагает, что таким образом компания сможет перезапустить около сотни наиболее доходных магазинов в РФ.

    Пока российское подразделение Adidas пытается сохранить деятельность — сдало в субаренду часть офисных и складских помещений. На конец прошлого года, отмечает «Коммерсантъ», российская структура компании арендовала 153 помещения под магазины, а ее выручка снизилась на 55,1 % — до 24,97 миллиарда рублей год к году.

    Старший директор СОRE.XP Марина Малахатько считает, что в случае передачи подразделения инвестору магазин может сменить название и перейти на поставки товаров через партнеров. Она также полагает, что Adidas нецелесообразно сохранять аренду неработающих площадок, особенно когда штрафы за досрочный разрыв договора больше, чем платежи до окончания срока аренды.

    В прошлом году Adidas временно закрыл магазины в России, как и Nike. Российское подразделение Reebok купил турецкий холдинг — по данным «Коммерсанта», он получил более ста магазинов бренда.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    АdidasУход из РоссииУход брендов
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close