«Ъ»: Adidas может передать российское подразделение иностранному инвестору

Производитель спортивной одежды Adidas может передать российское подразделение иностранному инвестору. Об этом 2 мая пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке ретейла.



Издание отмечает, что о планах Adidas также известно трем источникам на рынке торговой недвижимости. Один из них полагает, что таким образом компания сможет перезапустить около сотни наиболее доходных магазинов в РФ.



Пока российское подразделение Adidas пытается сохранить деятельность — сдало в субаренду часть офисных и складских помещений. На конец прошлого года, отмечает «Коммерсантъ», российская структура компании арендовала 153 помещения под магазины, а ее выручка снизилась на 55,1 % — до 24,97 миллиарда рублей год к году.

