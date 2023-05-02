«Ъ»: Adidas может передать российское подразделение иностранному инвестору

Производитель спортивной одежды Adidas может передать российское подразделение иностранному инвестору. Об этом 2 мая пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке ретейла.
Издание отмечает, что о планах Adidas также известно трем источникам на рынке торговой недвижимости. Один из них полагает, что таким образом компания сможет перезапустить около сотни наиболее доходных магазинов в РФ.
Пока российское подразделение Adidas пытается сохранить деятельность — сдало в субаренду часть офисных и складских помещений. На конец прошлого года, отмечает «Коммерсантъ», российская структура компании арендовала 153 помещения под магазины, а ее выручка снизилась на 55,1 % — до 24,97 миллиарда рублей год к году.
Старший директор СОRE.XP Марина Малахатько считает, что в случае передачи подразделения инвестору магазин может сменить название и перейти на поставки товаров через партнеров. Она также полагает, что Adidas нецелесообразно сохранять аренду неработающих площадок, особенно когда штрафы за досрочный разрыв договора больше, чем платежи до окончания срока аренды.
В прошлом году Adidas временно закрыл магазины в России, как и Nike. Российское подразделение Reebok купил турецкий холдинг — по данным «Коммерсанта», он получил более ста магазинов бренда.