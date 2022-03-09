Adidas в России отключил возможность покупок через сайт и приложение. Магазины будут работать еще 3 дня

Российский сайт спортивной одежды и обуви Adidas прекратил принимать заказы 9 марта, как и официальное приложение. Об этом сообщается на сайте магазина.



В компании сообщили, что просматривать ассортимент в Интернете пока можно, а вот оформить покупку уже нельзя. Офлайн приобрести кроссовки, одежду и аксессуары можно до 13 марта включительно, после чего магазины закроются.



Напомним, Nike прекратил принимать заказы еще 1 марта. В компании заявили, что не могут поручиться за доставку товара из-за рубежа.

