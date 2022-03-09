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Adidas в России отключил возможность покупок через сайт и приложение. Магазины будут работать еще 3 дня

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Российский сайт спортивной одежды и обуви Adidas прекратил принимать заказы 9 марта, как и официальное приложение. Об этом сообщается на сайте магазина.

В компании сообщили, что просматривать ассортимент в Интернете пока можно, а вот оформить покупку уже нельзя. Офлайн приобрести кроссовки, одежду и аксессуары можно до 13 марта включительно, после чего магазины закроются.

Напомним, Nike прекратил принимать заказы еще 1 марта. В компании заявили, что не могут поручиться за доставку товара из-за рубежа.

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Комментарии (23)

Михаил Петров-Водкин
Аdaďis на рынке у Магомеда почти такой же, но дешевле. Выгода, как от покупки водки у его земляков, а не акцизной в магазине.
W Bons
сегодня носит адидас а завтра родину продаст
revui3
Сейчас сложилась уникальная ситуация - можно развить свои марки. Главное - не упустить момент.
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