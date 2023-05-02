«Ведомости»: Для развития беспилотной авиации в России необходимо 560 млрд рублей

Развитие беспилотной авиации в России потребует финансирования в размере 560 млрд рублей до 2030 года. Об этом 2 мая сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект распоряжения кабмина РФ об утверждении стратегии развития беспилотных авиационных систем (БАС).



По данным издания, ежегодно отрасль требует 70 млрд рублей, которые могут быть выделены из федерального и региональных бюджетов. Также предполагается задействовать ресурсы институтов развития, вложения игроков рынка и частных инвесторов.



Документ, как пишут «Ведомости» предполагает два сценария развития отрасли — базовый и прогрессивный. Первый предполагает рост рынка БАС на 14% ежегодно, а прогрессивный предполагает ежегодный рост в районе 25%.