«Ведомости»: Для развития беспилотной авиации в России необходимо 560 млрд рублей

Развитие беспилотной авиации в России потребует финансирования в размере 560 млрд рублей до 2030 года. Об этом 2 мая сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект распоряжения кабмина РФ об утверждении стратегии развития беспилотных авиационных систем (БАС).
По данным издания, ежегодно отрасль требует 70 млрд рублей, которые могут быть выделены из федерального и региональных бюджетов. Также предполагается задействовать ресурсы институтов развития, вложения игроков рынка и частных инвесторов.
Документ, как пишут «Ведомости» предполагает два сценария развития отрасли — базовый и прогрессивный. Первый предполагает рост рынка БАС на 14% ежегодно, а прогрессивный предполагает ежегодный рост в районе 25%.
Общий объем российского рынка беспилотников должен составить более 180 тысяч, из которых 147 тысяч будут отечественного производства.
Ранее президент России Владимир Путин назвал отрасль беспилотных летательных аппаратов важнейшим и очень перспективным направлением деятельности РФ. По его словам, в будущем в нее могут инвестировать триллион рублей. По мнению главы государства, развитие беспилотников «коренным образом поднимает конкурентоспособность любой экономики».
«Фонтанка» рассказывала, что власти Петербурга хотят сделать город центром развития беспилотных авиационных систем, и объясняла, помешают ли этому гонки за НЛО.