«Важнейшее направление». Путин заявил, что в беспилотники могут инвестировать триллион рублей

Президент РФ Владимир Путин назвал отрасль беспилотных летательных аппаратов важнейшим и очень перспективным направлением деятельности РФ. По его словам, в будущем в нее могут инвестировать триллион рублей.



«Я видел нарисованную цифру, на ближайшее время объем — 500 миллиардов рублей, но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка», — отметил Путин 27 апреля во время презентации организаций в сфере беспилотных авиационных систем (цитата по ТАСС). Триллиона эта цифра может достигнуть, если «все вместе, и государство» будут работать, рассказал президент.