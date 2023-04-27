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    «Важнейшее направление». Путин заявил, что в беспилотники могут инвестировать триллион рублей

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    Президент РФ Владимир Путин назвал отрасль беспилотных летательных аппаратов важнейшим и очень перспективным направлением деятельности РФ. По его словам, в будущем в нее могут инвестировать триллион рублей.

    «Я видел нарисованную цифру, на ближайшее время объем — 500 миллиардов рублей, но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка», — отметил Путин 27 апреля во время презентации организаций в сфере беспилотных авиационных систем (цитата по ТАСС). Триллиона эта цифра может достигнуть, если «все вместе, и государство» будут работать, рассказал президент.

    Путин также добавил, что отрасль беспилотной авиации нужно развивать, чтобы добиться структурных изменений. По его мнению, развитие беспилотников «коренным образом поднимает конкурентоспособность любой экономики». При этом Путин упомянул об административных барьерах, преодолевать которые получается в Москве.

    Глава государства поручил Минтрансу подготовить предложения по подчиненности отрасли беспилотных летательных аппаратов Росавиации или представить идеи по созданию спецоргана. Также президент отметил, что Минсельхоз должен сформулировать потребности в части беспилотников и субсидий по ним.

    «Фонтанка» рассказывала, что власти Петербурга хотят сделать город центром развития беспилотных авиационных систем, и объясняла, помешают ли этому гонки за НЛО.

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