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    Десятки обысков по мотивам барной «мафии». Опять досталось улице Рубинштейна

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    Полиция собрала пару десятков официантов и красавиц из баров в центре Петербурга. Их подозревают в кражах круглых сумм с банковских карт клиентов. «Фонтанка» узнала, где гулять себе дороже и чем все это закончилось для бизнесменов.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    На днях следствие Центрального района города объединило 9 уголовных дел. По данным «Фонтанки», в каждом случае описана примерно одна и та же схема: клиент бара утром выясняет, что с его карты списаны предельно завышенные суммы за услуги заведения. Так, один из потерпевших обнаружил, что за вечер он умудрился выпить элитного алкоголя на 241 тысячу рублей. После установления игроков этого достаточно привычного ночного шоу 28 апреля оперативники уголовного розыска Центрального района прошлись по адресам.

    По информации «Фонтанки», проведены более 20 обысков. В основном заходили в квартиры официантов и девушек, подсаживающихся к гостям. К следователям свезли человек пятнадцать. Заходили и в конкретные бары. Это «Балаган» (Казанская улица,7), «Эль Гато» (Невский проспект, 46), «Мотив» (Рубинштейна, 28).

    Заодно полицейские заглянули в офис фактических владельцев на проспекте Елизарова, где нашли более 100 литров сомнительного алкоголя и пластиковые канистры с незатейливыми надписями «этиловый спирт».

    Основными фигурантами названы трое: генеральный директор и управляющая «Эль Гато» Ильина и Подольская, а также индивидуальный предприниматель Шестаков. Они были задержаны на двое суток. После временной изоляции их показания стали лояльнее. К тому же и работники баров с девушками не стали изображать из себя мафиози. В результате Роман Шестаков арестован. Его дамы ограничились домашним арестом и подпиской о невыезде.

    Подобные истории не редкость для популярных баров в центре Петербурга. Аналогичную историю «Фонтанка» рассказывала в конце прошлого года. Тогда полиция нагрянула с полусотней обысков, в том числе и к красавицам-моделям. Тех, как известно, объединили в преступное сообщество.

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